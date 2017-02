Alba Carrillo sobre Feliciano López: "Me hacia sentir como un trapo"

Alba Carrillo deja al descubierto la situación actual de la relación que mantiene con su el tenista Feliciano López. La modelo se sienta el próximo viernes en 'Sálvame Deluxe' para dar una entrevista donde mostrará cual es la verdadera imagen de su marido Feliciano. Ella ya ha prestado algunas declaraciones donde el tenista no ha salido bien parado.

En la entrevista la modelo se sincera: "No había relaciones, me hacía sentir un trapo". Alba ha confesado que empezó la relación con el tenista para darle celos a su expareja, Fonsi Nieto. Ella define su relacion como "un auténtico infierno"

"He llegado a dormir en el suelo; quizás empecé con él por intentar recuperarme después de lo de Fonsi. Al principio me sentí protegida (...) Tres meses antes del enlace le dije que no me podía casar por sus padres; sus padres tenían llaves de casa y firmaban en mi nombre, me tenía anulada", revelan en un avance de la entrevista que se emitirá mañana a las 22h.

Unas declaraciones que pretenden dejar por tierra la figura del tenista: "Feli no es nada sensible; mi marido, un mes después de estar fuera de casa, a mi ni me quería tocar...". Y esto, tan solo es parte de un breve adelanto de lo que Alba Carrillo dirá en el programa.

Lo reconozco...me encantan estas fiestas! Lo celebro todo ,hasta el día de los inocentes. Ya estoy preparando mi "show navideño " , como cada año para amigos y familiares , y promete Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 12:06 PST

El 6 de diciembre de 2012 Alba Carrillo pedía ante los medios un novio que le diera mucho amor para el año que estaba al caer, pero lo que jamás imaginó fue que su próxima relación le depararía un infierno que le ha hecho caer en una profunda depresión y convertirse en uno de los personajes más mediáticos del pasado 2016.

Desde que Alba y Feliciano decidieran poner fin a su matrimonio, han sido protagonistas de las batallas mediaticas mas suculentas del corazón de los últimos años del panorama nacional.

La modelo vio como sus sueños de una vida en familia al lado del tenista se rompían en mil pedazos 'por culpa' de la apretada agenda de Feliciano y unas cuantas supuestas infidelidades, pero en vez de ejercer el papel de mujer sumisa Alba se llenó de valor y proclamó su dolor contra viento y marea, cargando contra el deportista de élite.