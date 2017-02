La madre de Joaquín hace reír en 'Mi casa es la tuya'

Si Joaquín es uno de los futbolistas más queridos de nuestro país no es solo porque su humor y su fútbol lo hagan una figura reconocida. Lo es también porque tiene una capacidad envidiable de relatar experiencias. Algo que le viene de casta porque su madre es también una mujer muy afable como ha demostrado en 'Mi casa es la tuya'.

Ana Rodríguez, que así se llama la mujer, le ha contado a todos cómo su hijo era muy especial de pequeño. No como todos los demás niños del vecindario sino algo más. Pues era muy quejica y lloraba por todo. Así en 'Mi casa es la tuya' le ha sacado algo los colores a Joaquín ganándose el cariño de la gente.

La madre del futbolista cuenta que cuando Joaquín era un niño se cayó de cabeza y comenzó a llorar. Como no paraba de hacerlo y no sabía cómo consolarle, no se le ocurrió mejor idea que golpearse ella también la cabeza para demostrar que no dolía tanto. Amor de madre.