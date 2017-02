Javier Sardá defiende a la familia Bosé tras los insultos por la muerte de Bimba

Él es un tipo que no suele callarse. No lo hacía presentando ‘Crónicas Marcianas’ y no lo hace ahora que ya tiene una dilatada carrera a sus espaldas. Javier Sardá opina sobre todo y suele hacerlo con criterio. Por eso su visita a ‘El Hormiguero’ ha dejado claro que sigue siendo una de las voces autorizadas de nuestro país.

Tras presentar su último libro, ‘Una historia de la mala leche’, Sardá ha explicado en qué consiste el mismo. Se trata de una recopilación de cruces, insultos y acusaciones que han tenido lugar en los últimos siglos y de los que Sardá hace acopio con cierto humor. De hecho asume que “si quieren insultar, que lo hagan, pero sin hacer faltas de ortografía”.

Precisamente por ello ha querido salir en defensa de la familia Bosé que fue atacada tras el fallecimiento de Bimba por cáncer de mama con insultos inaceptables. “Lo que ha pasado tras la muerte de Bimba con la familia Bosé es que es mentira que en España no haya extrema derecha, están agazapados y diciendo imbecibilidades” sostiene Sardá.