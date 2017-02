La genial letra por la igualdad de una chirigota en los Carnavales de Cádiz que emociona a toda España

Hasya el momento el concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz nos han dejado chirigotas de lo más curiosas, como la que hace reír a Sergio Ramos, o la comparsa dedicada a Pablo Ráez. Igual de emotiva es la letra de en defensa del papel de las mujeres dentro de los propios grupos que cantan en el Gran Teatro Falla.

De hecho, es casi imposible ver a una mujer formar parte de una agrupación de carnaval en Cádiz, algo que autores como Antonio Álvarez 'El Bizcocho' y su chirigota 'No te vayas todavía' están empezando a derrumbar.

Esta agrupación sevillana que participa en el concurso gaditano comenzó el segundo pasodoble con una sorpresa: una letra dedicada a su bombista.

En ese momento, Antonio Álvarez se acercó a la joven y le dijo al oído: "Éste no te lo sabes, pero toca como nunca lo has hecho". Y, según revela La Información, la mujer, que se había incorporado a la chirigota en diciembre, hizo caso.

González, como se puede apreciar en el vídeo, omienza a llorar de verdad cuando se da cuenta de que han hecho todo un alegato a su figura.

Toda la letra

Mira, la gente nos dice miraMira, la gente nos dice miralleváis delante una pibalo mismo que Bienvenido.

Puso el dinero de la cuotay salió en mi chirigotapa quitarse del marido.

Ay… todavía lo ven raro,la gente se asombraal ver una mujerMás raro es que esta gente iba al ensayo en chándaly ahora la cosa cambiase perfuma hasta Manuel.

Que nadie piense que ella nos miracon otros ojosque el que lo piensepuede meter la pata hasta el fondo.

Aquí hay respetohay tanto que aún no me explicosi nunca ha tocado un pitopues como es que tiene un bombo.Yo me acuerdo que siempre decía Manuelsi un día entra en el grupo una mujerhazle un pasodoble sin que lo sepaen medio del Fallanada más que por verle la cara…

Cómo se nota que este no se lo sabe, Manuel.Suerte, este año tuvimos suertey menos mal que llegastefaltando menos de un mes.Y a base de muchos golpesha llegado tu momentomujer libre y compañeraresuena marcando el tiempo.

Por eso a bombo y platilloque se entere el carnavalque estamos cantando juntosen la fiesta de la igualdad.