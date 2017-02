Angelina Jolie anima a sus hijos a comer insectos mientras se come una tarántula

Angelina Jolie ha interpretado en todas sus películas papeles de mujeres fuertes y aventureras y en la vida real no se queda atrás. Durante el rodaje del documental en Camboya con la reportera de la BBC Yalda Hakim, la actriz cocinó y comió insectos, algo muy típico en la cultura camboyana.

Probó las cucarachas, tarántulas y escorpiones."En realidad tienen un sabor muy bueno" dice Angelina en un video de la BBC compartido en Twitter mientras degusta una pata de tarántula.

Aunque explica que no todos son iguales: "El escorpión es difícil de masticar". La actriz también anima a sus hijos a cocinar los insectos y a probarlos: "¿Quieres compartir una araña?". "Se parecen a patatas fritas", dicen los pequeños sobre el sabor de lo que están comiendo

Angelina Jolie visita junto a sus hijos Camboya con motivo del estreno el pasado sábado 18 de febrero de la película, First They Killed My Father.

El evento se llevó a cabo en la Terraza de los Elefantes del Templo de Angkor Wat en Siem Reap. A la premiere asistieron personalidades como sus Majestades el Rey Norodom Sihamoni y la Reina Madre Norodom Monineath, así como Loung Ung y Rithy Panh.

La película está dirigida por Angelina Jolie y está dedicada a todos aquellos que fallecieron y sobrevivieron al régimen de los Jemeres Rojos. La historia se centra en el amor y la dedicación de una familia camboyana y celebra la belleza, el espíritu y la resiliencia de Camboya y su cultura. La historia se relata a través de sus propios ojos, desde que tenía 5 años cuando los Jemeres Rojos tomaron el poder, hasta los 9 años.