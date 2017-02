Afirman que existe un romance entre Chenoa y David Guapo en 'Tu Cara Me Suena'

Desde hace semanas, David Guapo y Chenoa centran la atención del programa 'Tu Cara Me Suena' en redes sociales por sus continuos 'tonteos' y 'zascas' frente a la cámara. Ahora, diversos medios de comunicación han publicado el presunto romance entre ambos.

De acuerdo con 20minutos y Semana, la cantante Chenoamantiene una relación amorosa con David Guapo desde hace unos meses, después de conocerse en 'Tu Cara Me Suena' y saltar la chispa entre ambos.

La revista del corazón afirma, de este modo, que su relación de complicidad va mucho más allá de lo que se ha visto sobre el escenario del 'talent show', ya que la pareja se habría conocido más íntimamente.

Esto explicaría el cambio de actitud de Chenoa y David Guapo en 'Tu Cara Me Suena', que ha sido recogido durante los viernes por la noche por los usuarios de las redes sociales, Twitter especialmente, y que muestra un comportamiento mucho más cariñoso.

Además, de acuerdo con la revista Semana, ni Chenoa ni David Guapo tendrían pareja en este momento, lo que haría posible su relación, además de las aficiones comunes por el humor y la música que ambos comparten.

No obstante cabe destacar que Chenoa ha desmentido la relación en su cuenta personal de Instagram: "¡Bonjour! Hola a todos. Me voy a tomar un cafelito que hoy tengo que trabajar. Oye, que estoy enamorada de la vida. Nadie más. No estoy enamorada de nadie. Gracias por preguntar".