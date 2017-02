El vestido más controvertido de 'First Dates'

Además de amor, hay más allá de él en 'First Dates'. El programa de Cuatro no es la estrella del access prime time tan solo por las parejas que se dan cita para tratar de conquistarse sino por algo más. La audiencia examina cada movimiento, cada palabra o cada modelo escogido para hacer correr ríos de tinta sobre ello.

Este martes no ha sido la excepción con uno de los vestidos más controvertidos que se recuerdan en 'First Dates'. Anna, la desafortunada protagonista y estrella de la noche de Cuatro, no ha estado del todo acertada a la hora de escoger la ropa y eso en las redes sociales no pasa desapercibido.

No meteros más con el vestido de Ana que solo es de abre fácil .... #FirstDates265 — Marcos (@marcdelpozo) 21 de febrero de 2017

El vestido de Ana parece cortado por Michael J. Fox. #FirstDates265 — Richard Relaño (@ricardorelpat) 21 de febrero de 2017