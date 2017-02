El nuevo talent de 'Antena 3' que ha sorprendido a Alejandro Sanz y Pablo Alborán

Antena 3 ya ha mostrado las primeras imagenes del nuevo programa de talentos que estrenará próximamente 'Tu cara no me suena todavía'. Los casting del telent se llevaron a cabo por Noemí Galera y Àngel Llàcer.

Los aspirantes han demostrado con creces sus dotes para llegar a ser grandes estrellas de la música. Cabe destacar grandes voces del casting cómo el clon de Perales y la imitación de Alejandro Sanz, que dejó perplejos a Galera y Làcer

Incluso el mismo Alejandro Sanz mostró también su sorpresa al ver el parecido con la voz del candidato: "Incluso yo he filado", escribió en su cuenta de Twitter.

Jajaja. Incluso yo he flipado. suerte en el programa. https://t.co/leVJs3tp4d — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) 18 de febrero de 2017

Aunque el cantante no ha sido el único artista que ha reconocido el talento de los aspirantes a 'Tu cara no me suena todavía'. Pablo Alborán confesó a través de Twitter ser fan de Blas Cantó, al cual felicitó tras resultar ganador, y primer finalista, con su imitación de Anastasia en 'Tu cara me suena'.