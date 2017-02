El ligón fantasma de 'First Dates'

En 'First Dates' no todos van buscando el amor. No se trata de una frase hecha sino de algo real. Empírico. Solo así se entiende el modo en que a veces en el programa aparecen pretendientes que dicen tenerlo todo hecho que básicamente acuden a él a echar el rato. Para muestra un botón, el de la camisa del joven protagonista de esta historia.

Este martes ha contado con "ligón" de gran recorrido. Así se define el propio Samuel a sus 31 años. Es publicista y asume que su don para "ligar en todas partes" es casi una losa que debe soportar para seguir viviendo. No es que exagere, es que se considera a sí mismo tal don Juan que no duda en aparentarlo.

El problema es que con Viviana, su ligue, no todo parece ir tan bien como él cree. Su camisa, de lo más comentado en la noche de 'First Dates' no es un acierto y su palique tampoco. Pareciera que pese a ser publicista no logra que le compren. Aunque eso sí, parece tener más que dominado el arte de venderse.