Kiko Matamoros atiza a Daniela Blume: ¿Con qué fríe los huevos fritos, con lubricante?

"El Debate de GH VIP" dió mucho que hablar, entre los temas más sonados estuvo la relación de amor-odio que existe entre Alyson y Eltrra contra Daniela Blume. Cosa muy criticada en plató.

Kiko Matamoros no dejó a nadie indiferente con los comentarios que hizo sobre Daniela. "No me gusta nada la actitud que tiene de cuchichear a las espaldas", explicó el colaborador.

Matamoros sobre la concursante: "la única duda que tengo es si Daniela utiliza aceite de oliva para introducirse la piedra, ¿con qué fríe los huevos fritos, con lubricante?"

Este comentario no sento nada bien a Sandra, la presentadora del programa que interrumpía a Kiko: "el comentario es un poco de mal gusto, qué quieres que te diga", y dando paso a otro vídeo.