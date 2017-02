La carta de Hero Baby a Samanta Villar que pone fin a la polémica

Samanta, con sus programas de televisión, sus entrevistas con diferentes medios y sus libros siempre ha condenado actos y cosas que le parecían mal. Y esta vez, no iba a ser menos.

Hace unos días (17 de febrero 2017) supuestamente Samanta quiso preguntarle a la marca de bebés Hero Baby sobre por qué utilizaban aceite de palma en alguno de sus productos. La escritora justificaba su pregunta afirmando que este ingrediente no aportaba muchos nutrientes al bebé y por tanto, no era necesaria su utilización y más, cuando puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente.

Samanta de esta manera pública consultaba a la marca de bebés su duda, sin embargo, y supuestamente la respuesta de Hero Baby dejaba a todos atónitos. La marca de bebés, o mejor dicho el responsable de la red social de twitter en ese momento, contraatacaba a la periodista lanzándole un mensaje en forma de vídeo, sobre la forma de ver la maternidad de Samanta y con un mensajito que parecía envenenado: "A Samanta Villar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen "perder calidad de vida". Ánimo Samanta, tus hijos te querrán igual".

Hace unos meses Samanta Villar lanzaba su libro donde hablaba de cómo fue el proceso de quedarse embarazada y habló de cómo estaba siendo la maternidad desde que tuviera a sus dos gemelos. La periodista accedió a conceder una entrevista para hablarnos de ello y confesó que ser madre también tenía "enormes dificultades y sacrificios, y no tiene nada que ver con el camino de rosas que nos han contado. Contar la cara B para no sentirnos estafados".

En una entrevista a La voz de Galicia, la mamá primeriza también confesaba cómo era ella con sus hijos: "Soy más tierna, más cariñosa, más mimosa, porque al final siento que estoy enamorada de mis hijos. Los adoro, pero reconozco que es una relación tóxica". Y es que la periodista no pudo hablar más de lo encantada que estaba cuando logró quedarse embarazada, algo que no le fue muy fácil.

Sus palabras fueron criticadas por algunos y la polémica estalló entre los que comprendían lo que la periodista quería decir y los que sacaban fuera de contexto como podía hablar así de la maternidad.

Sin embargo, lo único que hizo Samanta Villar fue decir una verdad que no tiene nada que ver con el amor que una madre o un padre pueda sentir por su hijo. La realidad es que, como todo en esta vida, las cosas están cargadas de buenos y complicados momentos. Y si no que le pregunten al dicho de: "Un hijo no viene con un manual de instrucciones bajo el brazo": ¿No?

Cuando te conviertes en padre, nadie te dice que las ojeras a partir de ahora van a formar parte de tu rostro, que el llanto en alguna ocasión se volverá hasta doloroso y que a veces las mamás tendrán que hacer sacrificios por sus hijos, con todo el amor del mundo, por supuesto.

Así, parecía que la marca decidía darle un zasca a la periodista de una forma poco correcta y el aluvión de críticas no se hacía esperar. Los seguidores de las redes sociales contestaban a la marca preguntándoles por qué mostraban su opinión sobre una madre de esa manera, encima públicamente.

Samanta Villar responde a Hero Baby

Pero la mamá de mellizos no se quedaba callada y respondía a Hero Baby: "Una visión realista de la maternidad no le sirve a tu marca, entiendo. Pero como hater podrías empezar por tus productos. Hay tema".

Hero Baby pide disculpas

"No tenía ningún transfondo, ninguna intención de ofenderla, que no era el objetivo que era desafortunado... Y que la maternidad es maravillosa. Estamos dentro de una campaña para evitar que el índice de natalidad descienda", declaró Hero Baby.

El caso es que Hero Baby nos ha explicado que ella no respondió sino que fue la marca la que aludió a Samanta Villar y luego ella respondía... y nos ha remitido el siguiente comunicado:

"La campaña Empieza la vida ofrece una visión realista y optimista de la paternidad y maternidad Alcantarilla, 20 de febrero de 2017.- 1- El descenso de la natalidad es un problema que nos afecta a todos. Es incuestionable que cada vez nacen menos niños en nuestro país, que se tienen cada vez más tarde y que la incertidumbre laboral y económica hace que muchas parejas retrasen cada vez más la decisión de tener hijos.

2- Ante esta realidad social Hero España, como otras empresas y organizaciones

preocupa as por este hecho, ha puesto en marcha “Empieza la Vida”, que ofrece una

visión realista y optimista de la maternidad y la paternidad y de lo que implica la decisión de tener un hijo.

3- “Empieza la Vida” ha generado debate y diferentes corrientes de opinión, la mayoría positivas sobre la maternidad y la paternidad.

4- Hero España ha querido recurrir también a las redes sociales para compartir su visión realista y optimista de la maternidad y la paternidad; y contrastarla con otras visiones igualmente lícitas, de una misma realidad.

5- En esta línea Hero España publicó un mensaje en que hacía referencia a la visión de la maternidad de una conocida periodista. Sus respuestas publicadas horas después haciendo referencia a nuestros productos, no al revés. Ello ha llevado a malas interpretaciones y comentarios fuera de contexto.

6- Somos conscientes de que nuestra visión de la maternidad y la paternidad no es la única. La experiencia de ser padre y madre es algo que se vive de forma individual y por lo tanto, las visiones son tantas, como padres y madres hay. Desde Hero España seguiremos defendiendo la idea de la maternidad y la paternidad como una de las experiencias positivas más importantes de la vida de cualquier persona.

7- La calidad, la transparencia y la cercanía son atributos esenciales de Hero. Escuchar a los consumidores, contrastar con ellos nuestros productos, dar respuesta a sus necesidades y ofrecer a los padres y las madres los mejores productos para sus hijos, por la calidad de las materias primas, adaptados a las necesidades nutricionales en cada etapa de su desarrollo ha sido nuestra premisa desde hace más de 30 años"