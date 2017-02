Gran bronca entre Sandra Barneda y Aída Nízar y accidente aparatoso

Este asado domingo Aída Nízar sufrió una aparatosa caída que retrasó su entrada a plató al comienzo de la emisión del debate de 'GH VIP 5'. Así lo explicaba Sandra Barneda, que recientemente estuvo en First Dates, minutos después de empezar el programa: "Aída ha tenido un accidente en publicidad. El plató tiene trampas, se podría haber hecho daño".

Añadió la presentadora que la exconcursante del reality "sabe caer" porque tan solo sufrió la rotura de su tacón. "Lo que más me ha gustado es que todos se han preocupado de si me había pasado algo. Incluso Nagore", explicó la afectada al reaparecer en emisión.

Además, la actitud cortante de Barneda ante las palabras Aída se enfatizaron cuando la presentadora dio paso a Aless Gibaja para que el expulsado respondiera ante los insultos de Alejandro Abad.

Gibaja reveló que no iba a tener en cuenta las palabras de su compañero, que le llamó "mariquita", ya que comprendía que Abad no siente lo dijo. Acto seguido, Aída Nízar explicó que si a ella la llamaban "heterosexual" no se sentiría ofendida, y fue entonces cuando Sandra Barneda detuvo el debate: "En el momento que se compara la heterosexualidad con la homosexualidad se acaba el debate", zanjó. Además, le advirtió de que como no cambiase su actitud la iba a tener que echar fuera del plató.