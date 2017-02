El desnudo de Alejandra Castelló, colaboradora de Cárdenas, incendia la Red

Si el otro día les hablábamos de la sorpresa de la novia de Alejandra Castelló, la actriz Babeth Ripoll, por San Valentín, hoy les traemos el desnudo de la copresentadora de 'Hora Punta' en TVE en Primera Línea.

En la entrevista que le ha hecho Torito, que recientemente reveló su homosexualidad, Alejandra Castelló habla de cómo reveló a sus padres su condición sexual:

"Cuando tenía 16 años y me di cuenta de que me gustaban las chicas, no encontré ningún referente, a nadie que admirase o que me gustara físicamente y se declarase lesbiana de forma natural”.

La colaboradora de Javier Cárdenas también explica que fue viendo 'Hospital Central' cuando descubrió a la pareja formada por Patricia Vico y Carolina Cerezuela cómo empezó a cobrar una conciencia clara de su sexualidad:

"Eran una pareja de mujeres guapas y sexys, no el prototipo de entonces, de mujeres feas y camioneras", concluye Alejandra Castelló.