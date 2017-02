Carlos Paez relata en el 'Chester' los días más difíciles tras el accidente de los Andes

Risto se sienta con tres invitados en el 'Chester', cada uno con su propia historia extraordinaria que a más de uno nos hará replantearnos la manera en la que afrontamos nuestro día a día.

Entre ellos está Carlos Páez, el más joven de la Tragedia de los Andes, inmortalizada en la película 'Viven'.

Carlos se sienta con Risto 45 años después de conseguir ser uno de los supervivientes de esta increíble historia. En 1972 viajaba en el avión que transportaba al equipo uruguayo de rugby Old Christians a Santiago de Chile, un destino al que no llegaron.

El presentador del programa de Cuatro recoge un testimonio sobrecogedor: "En diez días comí diez cuadraditos de chocolate, 1/16 de una lata de berberechos... no quedaba nada en la despensa. Nando me miró a los ojos y me dijo: 'Yo me como al piloto'".

'Chester Survive'

María Belón, la superviviente del tsunami de 2004 en Tailandia y protagonista real de la historia que recreó la película de Telecinco Cinema ‘Lo imposible’, regresa al 'Chester' tras ser una de las invitadas de su anterior etapa.

Por primera vez lo visita Marta García, periodista que abrió todos los informativos nacionales al regresar a su puesto de trabajo como presentadora con la cabeza rapada tras superar un cáncer de mama.