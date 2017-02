Paula Echevarría y el vestido que todas queremos

Paula Echevarría no tuvo su mejor noche de estilo en la alfombra roja de los Goya, y de hecho la elección de su vestido dividió a la redacción de Mujerhoy.com aquella madrugada. Sin embargo, la actriz es una maestra del estilo, y en los Fotogramas de Plata no solo nos ha ayudado a olvidar aquel sabor agridulce que nos dejó, sino que nos ha hecho soñar con un vestido que necesitamos ya en nuestras vidas (y en nuestros armarios).

La actriz ha vuelto a confiar en uno de los diseños de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández (ya lo hizo la pasada semana en un acto promocional), y apareció ante la prensa con un vestido de la colección PV17 de The 2nd Skin Co. que ya es uno de los mejores looks del año... y solo estamos en febrero.

Siga leyendo en Mujerhoy.com