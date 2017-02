Mirela habla sobre 'Objetivo Eurovisión': “Mi discográfica está tomando medidas”

Hace una semana estallaba la bomba. Agresiones, falta de objetividad, presunto conflicto de intereses entre el jurado y la cadena, sí, hace una semana TVE emitía ‘Objetivo Eurovisión 2017’, la gala de preselección nacional más polémica de la historia del festival.

El gran beneficiado de dicha noche fue Manel Navarro, que se convirtió en el representante de España en este próximo Festival de Eurovisión con su tema ‘Do It For You Lover’, tras conseguir el respaldo del jurado en un empate con la gran favorita del público, Mirela y su tema ‘Contigo’.

Una elección no exenta de polémica de la que se ha rumoreado que no fue tan transparente como parecía, ya que Xavi Martínez, la discográfica de Manel y la hija de Toñi Prieto, directora del Área de Entretenimiento de TVE podrían estar estrechamente relacionados. Un asunto que unido a la ausencia de declaraciones por parte de la cadena en la rueda de prensa de presentación del candidato y a la petición de firmas para invalidar su candidatura han hecho que el tema haya saltado hasta el Congreso de los Diputados gracias a partidos como UPYD, PSOE y Podemos que exigen explicaciones al ente público.

A pesar de todo, parece que la candidatura de Manel no será invalidada, ya que el joven se encuentra actualmente en Kiev, donde participó la pasada noche en la preselección ucraniana interpretando el tema con el que nos representará en el próximo festival.

Por su parte, Mirela, la gran perjudicada de ‘Objetivo Eurovisión’, ha reaparecido en televisión en ‘Qué tiempo tan feliz’, programa presentado por María Teresa Campos en el que además de interpretar ‘Contigo’, ha asegurado que su discográfica ya está tomando medidas legales, “mi discográfica se está encargando del asunto y está tomando medidas”, explicaba Cabero antes de agradecer a la presentadora que le hubiera permitido interpretar su tema en el plató.

Campos ha sido muy amable con la cantante, hasta tal punto que le ha pedido que acuda más veces, "quiero que vengas al programa muchas veces, y ojalá se conozca tu canción mucho más que la que gane en Eurovisión”, expresaba, ante lo que Mirela ha respondido con un sincero “ojalá”.