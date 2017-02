Cárdenas estalla contra Laura Sánchez: "Si sigue así contaré lo que hizo en el backstage"

Continúa la polémica que rodea la elección de Manel Navarro como representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Ahora ha sido Javier Cárdenas, miembro del jurado de 'Objetivo Eurovisión', quien ha hablado al respecto.

Ha sido en su pograma de Europa FM, 'Levántate y Cárdenas', respondiendo a las declaraciones que Laura Sánchez, novia de David Ascanio coautor del tema de LeKlein, quien acusa a todas las partes implicadas de "tener intereses económicos detrás" y negando además la implicación de su pareja en la agresión a Xavi Martínez.

Cárdenas revela que él estaba presente en el momento en que el locutor de Los 40 fue agredido y critica que David Ascanio se considerado como presunto agresor, "le llamamos presunto porque hay que decírselo, pero yo vi todo lo que pasó. Cuando ves la que se ha liado reculas pero no puede ser, no se puede ser así. Un grupo de eurofans y un alto directivo de Televisión Española fueron testigos de todo lo que pasó", añade.

Agrega que tras la discusión con Xavi Martínez, Ascanio se encaró con él "porqué creía que su máxima puntuación se los tenía que haber dado a otra persona que no era Mirela. Empezó a gritar que se había gastado el dinero que no tenía. Pues chico, eso cuéntaselo a otro, no haberte gastado el dinero si no lo tienes, a mí qué me dices".

Por último, confiesa que si la situación sigue así "tendrá que contar la conversación que tuvo con Ascanio" en la que élle dijo que "no era Xavi Martínez y no iba a dejar que le pegasen".