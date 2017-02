El 'zasca' a Xavi Martínez de 'Objetivo Eurovisión' tras la agresión sufrida

La edición 2017 de Eurovisión viene caliente. No ya porque el pasado sábado en 'Objetivo Eurovisión' la decisión de llevar a Manel y no a Mirela cuando era la favorita del público siga trayendo cola, sino porque otra de las que optaba a representar a España ha atizado al mismo espacio de TVE.

Maika Barbero, que cantó "Momento crítico" en 'Objetivo Eurovisión' ha sido especialmente dura con Xavi Martínez, el mismo jurado que ya está metido en la polémica por los puntos de presunto «tongo» que dio a Manel cuando todo indicaba que debía haber sido Mireia la escogida. La que fuera aspirante y que participó cantando rock, ha recordado a Xavi Martínez sus palabras.

"Gracias por decirme que tengo una voz espectacular, yo nunca he creído en mis posibilidades, pero gracias, ya lo sé. Me lo han dicho tantas veces cantantes y profesionales que ya lo sé". Sin embargo, Maika sigue lanzándole sus pullas al locutor, asegurando que "claro que el rock está pasado de moda, o como tú quisiste decir está muerto. Si radios como la tuya no lo pinchan, claro que muere". Así se desquitaba Maika Barbero del elogio del jurado que la había castigado con apenas 6 puntos.

Pero la polémica de fondo es precisamente esa, el uso del rock en el mundo de la música. Cada día parece más residual tal y como reconoce la propia cantante al dar por sentado que si "¿El rock está muerto? Y si encima le unes una persona que no tiene un 90-60-90, porque la industria tiene culpa del tema imagen, aparte de estar obsoleto según tú, ya nos vamos al traste porque no tenemos imagen".