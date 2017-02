La respuesta sobre su ex Uri Sábat que dejó tocada a Daniela Blume en GH VIP

Las llamadas sospresas preparadas en la noche del pasado jueves para los concursanres de 'GH VIP' dejaron momentos especiales. Uno de ellos fue el que protagonizó Daniela Blume, al hablar con su abuela Pepita.

"Lo estás haciendo divinamente. Todas tus primas, las tres pequenillas, dicen que lo estás haciendo muy bien", dijo la señora a la locutora rafiofónica. Pero su conversación no se quedó ahí.

Daniela Blume se quedó descolocada ante unas palabras de su abuela. "Abuelita, ¿hablas con Uri?", preguntó, haciendo referencia a su expareja, el presentador Uri Sábat.

"Con Uri ya hablaré yo. Con Uri he hablado dos o tres veces", contestó Pepita. "¿Por qué dices eso?" preguntó Daniela de nuevo. No obstante, no hubo tiempo para que la abuela respondiera y la rubia (ahora teñida de rosa) se quedó en silencio.