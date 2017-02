Jordi Évole incomoda a Pablo Motos por su entrevista a Isabel Pantoja

Pocas veces se habrá visto en una tesitura parecida Pablo Motos en ‘El Hormiguero’, que sea el invitado el que haga las preguntas. Claro que teniendo a Jordi Évole en plató es normal y nada más entrar a él no ha podido evitar ironizar sobre la polémica entrevista a Isabel Pantoja: “No tengo palabras, eso fue uno de los momentos del año” ha asegurado Évole.

Para seguir con la broma, le ha dicho a Motos que “si tienes ganas de darme un pico en cualquier momento no te lo pienses (…) España necesita saber muchas más cosas de lo que pasó en tu programa con Isabel Pantoja”. Y de hecho lo ha conseguido, le ha sonsacado la parte que no se vio en ‘El Hormiguero’.

Pablo Motos ha confesado que fueron “a una marisquería y comimos marisquito y pagó ella, la conversación que hubo en la cena no te la puedo contar porque es privada”. No solo eso, se ha desquitado y la ha elogiado: “Isabel Pantoja es una mujer que tiene un talento extraordinario para todo”. Porque para el presentador de ‘El Hormiguero’ las críticas posteriores a la entrevista le parecieron excesivas pues “no puede ser que tratemos a una persona como si no fuese una persona y fuese entretenimiento”.