La cómica ironía de un pretendiente de 'First Dates'

En esta ocasión el programa de Carlos Sobera ha preparado una cita que no ha dejado indiferente por lo cómico de la situación que se ha producido.

En ella un hombre llamado Roberto ha conocido a una mujer llamada Karima que también es de Madrid y que tiene un año más que él, 38 por sus 37. Hasta ahí más o menos normal. Físicamente ambos parecían encajar hasta que de pronto se ha producido un hecho inexplicable por lo inusual de la declaración.

Roberto ha pronunciado una de las frases más icónicas de los últimos tiempos en 'First Dates'. El hombre ha asegurado que Karima no le gustaba porque "tiene el pelo corto y a mi me gusta más largo". Una ironía que han detectado rápidamente las redes sociales porque Roberto es calvo y además había explicado que a él el físico no le importa.