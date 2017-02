La pullita de Edurne a 'Objetivo Eurovisión'

La elección de la persona que representará a España en el Festival de Eurovisión 2017 continúa siendo el foco de muchos comentarios. Tras el empate entre Mirela y Manel Navarro en la gala de 'Objetivo Eurovisión' y la consiguiente proclamación como vencedor de este último por decisión del jurado, se desató la polémica en todos los medios de comunicación y en las redes sociales.

Durante la sexta gala de 'Got Talent España' saltó al escenario Bboy bocas, un fontanero de 28 años de edad con un talento especial. Con un casco, la cabeza apoyada en el suelo y al ritmo de la música, comenzó a dar vueltas desprendiéndose a la vez de sus prendas de ropa y quedándose, finalmente, en calzoncillos.

El chico consiguió encandilar a Eva Hache, que le dio un sí rotundo y admitió que "pocas cosas me han impresionado más que esto". Jorge Javier Vázquez, por su parte, se quedó con ganas de más espectáculo y menos ropa, pero también le dijo que sí. En cambio, Risto no dudó en darle su negativa. Todo dependía de Edurne, a la que la actuación le supo a poco. A pesar de esto y con mil dudas rondando en su cabeza, la cantante pidió la opinión del público. Viendo que "el quinto jurado" se mostraba favorable a Bboy, Edurne no se lo pensó más y le dio su voto positivo.

La cuenta oficial del talent show de Mediaset publicó una foto de Edurne en Twitter acompañada del siguiente mensaje: "Solo un jurado como Edurne hace caso al voto del público. ¡Brava!", a lo que la cantante respondió que "Hay que escuchar al público siempre!!".

Parece ser que la cantante quiso responder al tweet así, quizás como una posible forma de protesta en contra de la manera en la que 'Objetivo Eurovisión' ignoró la decisión de los eurofans.