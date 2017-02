Menglu, la sevillana de la China que conquista en 'First Dates'

El televisivo Jesús Calleja fue el encargado de servir como asesor en temática del amor para una pareja sevillana de lo más peculiar durante ‘First Dates’. Ella era Menglu, una joven de 20 años de origen chino, pero con un marcado acento sevillano. Ante sí tenía a un estudiante de Turismo como Juan, de 26 años, que se definió como una persona emprendedora. Él dio el visto bueno desde un primer momento a su pareja, ella tuvo sus dudas. Dijo buscar a un hombre “alto, de 1.80, moreno, ojos oscuros y con los brazos fuertes”.

Entre ellos estuvo el aventurero que sirvió casi como presentador en la tercera edición de San Valentín de ‘First Dates’. En este caso la distancia no iba a ser problema alguno para dos jóvenes residentes en la capital andaluza. Tuvieron un inicio muy variado con cuestiones acerca del origen de la joven.

Menglu nació hace 20 años en China, aunque lleva once años en España. Estudia un ciclo superior de Turismo. Todo hacía indicar que existiría química entre ambos. A él, por su parte, le llamó poderosamente la atención el marcado acento sevillano de su compañera. No dudó en aprobar desde un primer momento a la joven, pero ella no titubeó en reconocer que esperaba “un chico que me entrara más por los ojos”. Pero también aprobó. “No está mal”, dijo. Acabaron prometiéndose verse de nuevo. “¿Vámonos ‘pa’ Sevilla?”, preguntó él; ella respondió: “Claro que sí, ‘miarma’”.

Cabe recordar que, con motivo de la celebración del Día de San Valentín este pasado martes 14 de febrero, ‘First Dates’ había preparado una serie de programas especiales con protagonismo para rostros célebres del panorama televisivo nacional. Prueba de ello fue el encuentro entre los dos famosos de la televisión.