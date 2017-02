María Teresa Campos, en tratamiento para controlar la ansiedad

Tras un mes desaparecida de la televisión, María Teresa Campos ha reaparecido en el programa Sálvame tras su enfado para continuar con su sección semanal como defensora de la audiencia. Y tal y como nos cuenta la revista Lecturas, la presentadora ha tenido que recurrir a un ansiolítico para su recuperación.

Recordamos que la Campos decidió marcharse del programa tras la emisión del último capítulo del docu-reality de Las Campos y los posteriores comentarios que realizaron los colaboradores de Sálvame, que enfadaron a la presentadora hasta tal punto que los productores de La Fábrica de la Tele tenían serias dudas de si volvería al trabajo e incluso estaban pensando en Mercedes Milá como posible sustituta.

Sin embargo, la presentadora de 'Qué Tiempo Tan Feliz' ha decidido dejar todos los dimes y diretes que apuntan a que sus hijas y su novio Edmundo no mantienen una buena relación y ha regresado para continuar al pié del cañón. Aunque no cabe duda de que este pasado mes no ha sido nada fácil para la madre de Terelu y Carmen Borrego, ya que ha tenido que recurrir a un tratamiento médico para aliviar sus problemas de mareos: «Hay frentes abiertos que tienen que ver con el trabajo, la vida, con la economía... y ha sido mandarme una cosita, que no voy a decir qué es, y que se me quitaran los mareos».