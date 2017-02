El esperado beso de Ivonne Reyes y Sergio Ayala en 'GH VIP' y la declaración de amor

Gran Hermano Vip está que arde. Tras conocer que Belén Esteban visitará la casa de Guadalix de la Sierra, por fin hemos asistido al paso definitivo de Sergio Ayala a Ivonne Reyes en su relación: se han besado por primera vez.

San Valentín ha contagiado a la venezolana y el concejal, que se han besado durante la fiesta del amor, celebrada la pasada madrugada en el reality.

Como se puede apreciar en este vídeo, tras un tierno abrazo en Gran Hermano Vip, ambos se besaron ante sus compañeros. "No sé qué me pasa al verte, al mirarte a los ojos, al acariciar tu piel. Sea lo que sea es algo increíble, algo que no podría describir. Lo que pase dentro o fuera de esta casa será una historia que nunca se olvidará, una historia bonita, una historia sin final", dijo Serio a Ivonne.