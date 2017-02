Un 'youtuber' malagueño rocía gas pimienta a un pizzero y le llueven las críticas

El mundo youtuber sigue rompiendo moldes. El último ha sido el malagueño Abel García, quien hizo pasar por una situación embarazosa a un joven repartidor de pizzas con gas pimienta. La enésima broma a través de una agresión que se graba con una cámara oculta. “Mirad la sorpresita que le tengo preparada”, advierte el youtuber al principio del vídeo mostrando el bote de espray donde se puede leer “defensa personal”.

El repartidor toca a la puerta y entrega la pizza al youtuber sin ser consciente de que estaba siendo grabado. El inquilino se lleva la caja a otra instancia del domicilio donde la rocía con el espray. Fue entonces cuando alerta al repartidor sobre una situación extraña. “No sé qué le pasa, tiene aquí…”. El repartidor entonces grita y aparta la pizza con el brazo. “¿Qué haces?”, le dice.

La ‘broma’ se había consumado como en su momento sucedió con el youtuber Granbomba con un repartidor de una empresa de mensajería, o aquel que se grabó dando galletas Oreo con pasta de dientes a un indigente. En este caso, segundos después, el repartidor volvió a llamar al timbre para cobrar. “El dinero lo tienes ahí, capullo. En el suelo”, le dice el youtuber sin abrir la puerta antes de recriminarle por el servicio: “No me la traigáis más con pepinillo, mira que os lo tengo dicho”.

Las reacciones no cesaron desde la publicación del vídeo. En este caso en particular, el propio youtuber malagueño publicó en su cuenta oficial en la red social Twitter una captura de pantalla de una conversación con su padre a través de WhatsApp. En ella, el progenitor advierte a su hijo de la peligrosidad de sus actos. Él, parece tomárselo a broma, no así sus seguidores que dejaron patente la crítica ante tan incívico comportamiento.

Mi padre acaba de ver el vídeo del pizzero, jajajajaja https://t.co/sEhtlIxgxEpic.twitter.com/SiHLezMMxG — Abel Garcia TV ❄ (@abelgarciatv) 6 de febrero de 2017

@abelgarciatv Debes tomártelo en serio y ser + persona. Mira cómo "le dieron duro" (como tú mismo dices) a tu congénere el de "cara'anchoa". — Rafa Patallueca (@Rafa_Patallueca) 13 de febrero de 2017

@abelgarciatv era tu padre y te metia una hostia — Logards Dafeng (@Logards) 13 de febrero de 2017