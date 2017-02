Mamen Mendizábal y Ponseti se descubren y desayunan como pareja en TV

Lo han llevado con la máxima discreción posible pero la relación que mantienen desde hace años Mamen Mendizábal y José Antonio Ponseti es de sobra conocida en los medios de comunicación.

Este pasado domingo, en Telemadrid la presentadora de 'Más vale tarde' en laSexta y el locutor radiofónico apareció desyunando en la entrega de su programa 'Un plan perfecto'.

En este espacio podemos ver a Mendizábal y Ponseti compartiendo mesa y confidencias en el local madrileño Panela and Co. "¿Qué tal cariño, cómo está?", pregunta la presentadora. "Me está gustando mucho, mi amor", responde él.

Ponseti insiste en que "nos escondemos aquí porque es un sitio maravilloso, se come fenomenal, y nunca nadie nos dice nada. Estamos muy tranquilos".

"Por la mañana me levanto, intento no hacer ruido para no despertarla, me leo un poco los periódicos, me pongo televisión américana, CNN o Fox, y me voy a la ofi", explica después él.