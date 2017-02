Jaime Cantizano estalla contra lo sucedido en 'Objetivo Eurovisión'

Jaime Cantizano, el presentador de 'Objetivo Eurovisión' ha opinado sobre la agresión sufrida por uno de los miembros del jurado, Xavi Martínez. Cantizano censura la violencia empleada contra Martínez por desempatar la votación entre Navarro y Mirela Cabero a favor del primero.

La decisión causó una profunda polémica debido a que Xavi Martínez es locutor de Los 40 Principales, cadena en la cual promociona a Manel Navarro como artista.

"El sábado por la noche estábamos haciendo televisión. 'Objetivo Eurovisión' y él (Xavi Martínez) se llevó la peor parte, sin duda. Un tortazo, un puñetazo, como lo queramos marcar, y numerosos insultos", explica Jaime Cantizado en su programa "Atrévete", de Cadena Dial. Y añade: "agredir e insultar no están en las reglas de un programa de televisión, ni en las reglas de la música ni en las reglas de la vida, evidentemente".

Según la revista Cuore, el presunto agresor fue David Ascanio, coautor de la canción con la que LeKlein pretendía acudir a Eurovisión. No obstante, el acusado ha desmentido esta información. "Estoy totalmente en contra del uso de la violencia en cualquiera de los casos. Sin excusas".

Por su parte, Jaime Cantizano niega que la violencia partiera de los fans del certamen europeo de la canción. "Ya sé que eran un grupo reducido, no de eurofans, eran otra cosa. Ya sé que no representan a todos los seguidores de Eurovisión, pero a mí me llamó mucho la atención también que profesionales que se dedican a esto, reaccionaran de esa manera", manifiesta el locutor en su espacio de radio.

"Dar un puñetazo, un tortazo a una persona por opinar lo que sea y como sea. No se puede, no se puede admitir ni considerar normal". El presentador desea "que se denuncie a esa persona, sea quien sea, y que se le ponga un nombre, porque no se puede consentir", ha zanjado Cantizano.