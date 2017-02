Christian Gálvez se emociona con una visita muy especial en 'Pasapalabra'

Cada tarde en 'Pasapalabra' pasan muchos invitados. Sin embargo, el programa del pasado lunes 13 de febrero recibió una visita muy especial. Ella es una mujer del público con una discapacidad visual que fue para terminar dando una pequeña lección de vida al presentador del programa, Christian Gálvez.

Allí presentes los dos, Christian afirmó que le ha demostrado que "no hace falta ver para sentir todo lo bonito que sucede en este programa". Por tanto, le agradeció que le hubiese enseñado que no hace falta ver las cosas para poder sentirlas. Hay otras formas de ver que no tienen por qué ser necesariamente con los ojos.

Al final se acercó a ella para darle un abrazo y para aprovechar la oportunidad de hacerse un selfie. El presentador quiso inmortalizar el momento junto con sus acompañantes, que se pusieron también en la foto.

Christian Gálvez está enamorado de todo el público que le acompaña por las tardes en 'Pasapalabra'. Tanto es así que recordamos el día en que Xuso Jones se vino arriba con los invitados y pretendía que le siguieran cantando hasta que el presentador le paró los pies y le dijo: "Oye, oye, que este público no es tuyo, es mío".