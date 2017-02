La camisa "maldita" de 'First Dates'

No hay una norma escrita sobre cómo hay que vestirse para una primera cita. Pese a que en 'First Dates' haya un abanico amplio de posibilidades sobre las que hablar largo y tendido, este martes ha guardado una anécdota para los seguidores del programa más preocupados por la ropa que por otra cosa. No en vano ha sido muy comentado.

Para ponerse en situación hay que aclarar que en este 'First Dates' hay quienes se consideran portentos físicos. Quizá eso es lo que ha pensado de sí mismo Reche. Aunque es escritor y poeta, quizá también es un amante del gimnasio o de ir a comprar con tallas más pequeñas de las que le corresponden.

Porque este administrativo de 33 años ha divertido a los espectadores por el sufrimiento que les ha causado al verle en 'First Dates'. Su camisa ha sido de lo más comentado por su pequeño tamaño que ha dejado a sus botones "sufriendo" si tuviesen sentimientos. Un cómico momento que una vez más no ha pasado desapercibido para las redes.