El 'zasca' de Jordi Évole a los que le criticaron por hablar sobre los refugiados

El periodista Jordi Évole ha replicado hoy a quienes le critican por haber recriminado a la clase política su "incompetencia" en dar respuesta a la crisis de los refugiados, una competencia estatal, que el gobierno catalán sí "insiste en celebrar un referéndum para el que tampoco tiene competencia".

Durante su intervención en el macroconcierto celebrado el sábado en Barcelona para reivindicar los derechos de los refugiados, Évole se dirigió a las autoridades presentes en el palco y dijo que algunos "os refugiáis y decís que es un problema de competencias; yo creo que este no es solo un problema de competencias, es un problema de incompetencias".

Estas críticas irritaron a miembros del Govern, a diputados de Junts pel Sí y a dirigentes de ERC y PDeCAT, que a través de Twitter mostraron su malestar por sus palabras. La portavoz del Govern, Neus Munté, calificó de "muy injustas" y "demagógicas" estas críticas y aseguró que las ofertas de la Generalitat al Estado para responder a la crisis humanitaria han recibido "una respuesta negativa" del Gobierno o una simple "inacción".

En un artículo que publica hoy en El Periódico, Évole se reafirma en sus palabras, aunque advierte que sus críticos no repararon en todo lo que dijo en su intervención: "Cuando digo que no es 'solo' (un problema de competencias), asumo que evidentemente hay un problema de competencias".

"Y cuando digo que 'es un problema de incompetencias' me refiero a que, según mi opinión, no siempre ha habido voluntad política suficiente para ayudar en este drama, como lo demuestra que ha sido la ciudadanía la que ha llevado la iniciativa por delante de los políticos", asevera el periodista.

"Además -continúa Évole- si se conforman tan rápidamente con el argumento de que no tienen competencias, ¿por qué siguen insistiendo en un referéndum -que yo también quiero celebrar- para el que tampoco las tienen? ¿En unas cosas sí que insisten aunque no tengan competencias y en otras no?".

Jordi Évole muestra su deseo de zanjar la polémica al estimar que "sería de gran incompetencia dedicarle una línea más", e insta a acudir a la manifestación del próximo día 18 en Barcelona en favor de los refugiados, pues "en la calle, la ciudadanía sí que es competente y lo volverá a demostrar".