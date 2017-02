Xavi Martínez: «Me amenazaron de muerte y me golpearon la cara»

'Objetivo Eurovision' se saldó el pasado sábado con el que será el próximo representante de España en el festival de la canción. Será Manel quien ocupe ese puesto tras una dura batalla en la final con Mirela. Algo que no solo se quedó como anécdota sino que trascendió durante la propia gala de TVE y que afectó a uno de los jurados.

Para saber quién sería nuestro representante eurovisivo, el jurado tenía el 50% de las votaciones y los espectadores la otra mitad. No obstante si ambos, Mirela y Manel, empataban había que obtener el voto de calidad del jurado. Así fue, los dos cantantes empataron a 58 votos lo que hizo que tuviera que se el jurado compuesto por Javier Cárdenas, Virginia Díaz y Xavi Martínez los que decantaran la balanza.

Tanto Virginia como Xavi votaron por Manel alzándolo como el representante de España en Eurovision. Pero fue el locutor de radio el que tuvo la última palabra y el que se llevó un mal trago por ello. Xavi Martínez ha contado cómo fue víctima de amenazas e incluso de agresiones tras su decisión.

"Los insultos y las amenazas se repetían en la grada, justo detrás de mí. Fue evidente la falta de respeto. Gritos de “Tongo”, “No te da vergüenza vendido” o “Estás comprado” fueron piropos entre tanta violencia verbal. Luego vino la física», explica. «Todavía en plató, al acercarme a saludar a los participantes tras las votaciones, varias personas me amenazaron. “Hijo de puta”, “Te vamos a matar”, “Estás muerto”. Gritos ensordecedores. Descontrol total. Y luego, un golpe en la cara de unos individuos que me esperaban justo detrás del escenario, cuando decidí abandonar el plató ante tal bochorno. Golpe de una persona, absolutamente enfurecida, que creyó que lo más oportuno era utilizar la violencia para dejarme claro que yo tenía toda la culpa de lo sucedido. Una mala elección. Grabada en vídeo, por cierto. Y con varios testigos presentes. Pudo haber sido mucho peor" ha explicado el locutor que tras la experiencia vivida aclara que no volverá a formar parte de nada que tenga que ver con Eurovision.