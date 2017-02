Premios Grammy Awards 2017: ver online por Internet en vivo, live, en directo y streaming

Este domingo 12 de febrero es la fecha marcada en rojo para la celebración de los premios anuales Grammy 2017. La 59ª edición se celebra en el Staples Center de Los Ángeles y será retransmitido en directo para todo el mundo. Por supuesto se podrá ver online por Internet en vivo (live) y en directo a través de los diferentes servicios de streaming. Una ceremonia que premiará a todos aquellos que fuesen los mejores entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Presentará la gala James Corden y la gran favorita es Beyoncé.

HORARIO: 2 horas de la madrugada del domingo 12 al lunes 13 de febrero de 2017 en España (Madrid); 1 hora de la madrugada en Canarias y Reino Unido; 21 en Paraguay, Chile, Argentina y Uruguay, las 19 horas en Colombia, México y Perú. En Los Ángeles, EEUU, serán las 17 horas.

El evento se podrá disfrutar en Estados Unidos a través de la CBS que emitirá también a través del servicio de streaming por medio de su página web. Además, en España se podrá ver gratis y en abierto a través del nuevo canal DKISS, disponible en plataformas como Movistar + (canal 82), Vodafone TV (canal 123), Orange, Telecable o Mundo R – Galicia. También estará disponible en Yomvi. Si no sabes cómo sintonizar este canal puedes informarte aquí. Otra posibilidad para seguir en directo todo lo que suceda en Los Ángeles será la página oficial de los premios Grammy 2017.

¿Cual diva se llevará los mayores honores en el Grammy? ¿Adele, que conquistó la cartelera con sus baladas rompecorazones o Beyoncé con su disco casi artesanal de sonido osado? Las dos cantantes se enfrentan en las tres categorías principales este domingo en Los Ángeles en los premios más importantes de la música, cuya vitrina puede servir para que las estrellas entren en el tenso debate político estadounidense.

Beyoncé, que lidera los Grammys con nueve nominaciones, hará su primera aparición pública desde que dio la buena nueva de su embarazo de gemelos con su esposo Jay Z, en un anuncio de enorme repercusión en internet.

La cantante de 35 años, que ganó fama con un pop sazonado con R&B, fue más osada y provocativa en "Lemonade", que entrelazó con una película. En su mayor aproximación al hip-hop pero que coquetea también con el rock y hasta con la música country, el álbum es una poética exploración de la experiencia de la mujer afroestadounidense, en la que aborda además duros temas como la infidelidad y la brutalidad policial.

Beyoncé ha gando 20 Grammys en su carrera, aunque para decepción de sus fans ha perdido en las principales categorías como álbum y grabación del año, que premia a la canción principal. Pero en su camino al gramófono está Adele, que busca pelear las principales categorías con su éxito de ventas "25", lleno de baladas para el despecho como "Hello".

"25" ha sido el disco más vendido del mundo desde que la británica lanzó "21", que ganó Mejor Álbum del año en 2012. También compiten por el premio más cotizado, el rapero canadiense Drake, que rompió récord en plataformas streaming con sus canciones bailables.

Y no se queda atrás "Purpose" de Justin Bieber, en el que el muchacho de los tabloides revive su sonido con ayuda de productores electrónicos, y "A Sailor's Guide to Earth" de Sturgill Simpson, quien le dio una pincelada intelectual a la música country con letras inspiradas en la filosofía budista.

Además de su amor por la música, a muchos artistas convocados al Grammy los une su rechazo al presidente Donald Trump.

Beyoncé, Adele y Drake han criticado el discurso antiinmigrantes del magnate republicano. Y en el espectáculo del domingo participarán cantantes como Katy Perry y Lady Gaga, que hicieron campaña por la derrotada Hillary Clinton.

Desde la llegada de Trump al poder, los artistas se han dedicado a criticarlo. Y el mandatario, que es un ávido consumidor de la televisión, no ha vacilado en contraatacar por Twitter. Se espera que Perry estrene su nueva canción "Chained to the Rhythm" luego del frenesí que creó con las pistas que reveló en Twitter, donde es la persona con más seguidores del mundo, para llegar a más de dos docenas de bolas de espejos por todo el mundo y permitir escuchar la canción a quien las encontrara.

Lady Gaga por su parte tendrá una única y poco común participación en la gala, pues tocará con la legendaria banda metal Metallica. Su presentación viene una semana después de que cantara en el medio tiempo del Superbowl ante una audiencia de 117 millones de televidentes, en la que dio un mensaje de aceptación social.

La ceremonia marcará el regreso a los escenarios del dúo francés electrónico Daft Punk, con sus trajes de robot, que no han tocado en público desde la edición de los Grammys en 2014.Los fallecidos íconos de la música Prince y George Michael tendrán esa noche su tributo.

Jesse & Joy, Illya Kuryaki & The Valderramas, Fonseca, Carla Morrison y la Sonora Santanera buscarán por su parte el Grammy en las categorías latinas que se entregan en una ceremonia previa a la gala.El dúo de los hermanos Huerta aspirará al gramófono al Mejor Álbum Pop Latino por "Un besito más", que también les valió un Grammy Latino en noviembre.

Nominados

"L.H.O.N." de Illya Kuryaki & The Valderramas, que ganó en la edición latina como Mejor Álbum de Música Alternativa, buscará repetir en la categoría "Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo Latino", categoría en la que compite también la mexicana Morrison, que ganó en noviembre la Mejor Canción en Las Vegas y dijo sobre Trump: "¡Que ningún cabrón naranja nos quite la sensibilidad espiritual!".

Álbum del año: “25,” Adele; “Lemonade,” Beyonce; “Purpose,” Justin Bieber; “Views,” Drake; “A Sailor’s Guide to Earth,” Sturgill Simpson.

Grabación del año: “Hello,” Adele; “Formation,” Beyonce; “7 Years,” Lukas Graham; “Work,” Rihanna featuring Drake; “Stressed Out,” twenty one pilots.

Canción del año (galardón para el compositor): “Formation,” Beyonce, Khalif Brown, Asheton Hogan y Michael L. Williams II; “Hello,” Adele y Greg Kurstin; “I Took a Pill In Ibiza,” Mike Posner; “Love Yourself,” Justin Bieber, Ed Sheeran y Benjamin Levin; “7 Years,” Lukas Forchhammer, Stefan Forrest, Morten Pilegaard y Morten Ristorp.

Mejor artista revelación: Kelsea Ballerini; The Chainsmokers; Chance the Rapper; Maren Morris; Anderson Paak.

Mejor actuación en solitario: “Hello,” Adele; “Hold Up,” Beyonce; “Love Yourself,” Justin Bieber; “Piece by Piece (Idol Version),” Kelly Clarkson; “Dangerous Woman,” Ariana Grande.

Mejor actuación en dúo o grupo: “Closer,” The Chainsmokers featuring Halsey; “7 Years,” Lukas Graham; “Work,” Rihanna featuring Drake; “Cheap Thrills,” Sia featuring Sean Paul; “Stressed Out,” twenty one pilots.

Mejor álbum vocal pop tradicional: “Cinema,” Andrea Bocelli; “Fallen Angels,” Bob Dylan; “Stages Live,” Josh Groban; “Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin,” Willie Nelson; “Encore: Movie Partners Sing Broadway,” Barbra Streisand.

Mejor álbum vocal pop: “25,” Adele; “Purpose,” Justin Bieber; “Dangerous Woman,” Ariana Grande; “Confident,” Demi Lovato; “This Is Acting,” Sia.

Mejor álbum de dance/electrónica: “Skin,” Flume; “Electronica 1: The Time Machine,” Jean-Michel Jarre; “Epoch,” Tycho; “Barbara Barbara, We Face A Shining Future,” Underworld; “Louie Vega Starring...XXVIII,” Louie Vega.

Mejor álbum de rock: “California,” Blink-182; “Tell Me I’m Pretty,” Cage the Elephant; “Magma,” Gojira; “Death of a Bachelor,” Panic! at the Disco; “Weezer,” Weezer.

Mejor álbum de música alternativa: “22, A Million,” Bon Iver; “Blackstar,” David Bowie; “The Hope Six Demolition Project,” PJ Harvey; “Post Pop Depression,” Iggy Pop; “A Moon Shaped Pool,” Radiohead.

Mejor álbum urbana contemporánea: “Lemonade,” Beyonce; “Ology,” Gallant; “We Are King,” KING; “Malibu,” Anderson Paak; “Anti,” Rihanna.

Mejor álbum R&B: “In My Mind,” BJ the Chicago Kid; “Lalah Hathaway Live,” Lalah Hathaway; “Velvet Portraits,” Terrace Martin; “Healing Season,” Mint Condition; “Smoove Jones,” Mya.

Mejor álbum de rap: “Coloring Book,” Chance the Rapper; “And the Anonymous Nobody,” De La Soul; “Major Key,” DJ Khaled; “Views,” Drake; “Blank Face LP,” ScHoolboy Q; “The Life of Pablo,” Kanye West.

Mejor álbum de country: “Big Day In A Small Town,” Brandy Clark; “Full Circle,” Loretta Lynn; “Hero,” Maren Morris; “A Sailor’s Guide to Earth,” Sturgill Simpson; “Ripcord,” Keith Urban.

Mejor álbum jazz vocal: “Sound of Red,” Rene Marie; “Upward Spiral,” Branford Marsalis Quartet With Special Guest Kurt Elling; “Take Me to the Alley,” Gregory Porter; “Harlem On My Mind,” Catherine Russell; “The Sting Variations,” The Tierney Sutton Band.

Mejor álbum jazz instrumental: “Book of Intuition,” Kenny Barron Trio; “Dr. Um,” Peter Erskine; “Sunday Night at the Vanguard,” The Fred Hersch Trio; “Nearness,” Joshua Redman Brad Mehldau; “Country for Old Men,” John Scofield.

Mejor compilación de banda sonora para medios audiovisuales: “Amy”; “Miles Ahead”; “Straight Outta Compton”; “Suicide Squad (Collector’s Edition)”; “Vinyl: The Essentials Season 1.”

Productor del año: Benny Blanco; Greg Kurstin; Max Martin; Nineteen85; Ricky Reed.

Mejor vídeo musical: “Formation,” Beyonce; “River,” Leon Bridges; “Up&Up,” Coldplay; “Gosh,” Jamie xx; “Upside Down Inside Out,” OK Go.

Mejor película musical: “I’ll Sleep When I’m Dead,” Steve Aoki; “The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years,” The Beatles; “Lemonade,” Beyonce; “The Music of Strangers,” Yo-Yo Ma The Silk Road Ensemble; “American Saturday Night: Live from the Grand Ole Opry,” Various artists.

La expectación de cara estos Grammy 2017 es total y absoluta. Las miradas se dirigirán hacia el Staples Center de Los Ángeles este domingo 12 de febrero. Un evento cargado de glamour que llega para premiar a los más destacados de la música durante el pasado curso. No te lo pierdas.