El polémico vídeo de la novia de Risto Mejide revoluciona las redes

La relación entre Risto Mejide y Laura Escanes siempre ha sido un tema polémico en las redes. La diferencia de edad entre ambos creaba dudas en las redes sobre la veracidad del amor de la pareja. Amor que acabará en boda según han confirmado recientemente.

Laura Escanes es una de las youtubers con más seguidores de nuestro país. En su canal cuenta uno de los temas que más se han comentado en las redes sociales: su boda. "Esta es la pregunta 'of the top'. Y sí, me caso el 20 de mayo. Nos casamos el 20 de mayo. Tenemos muchas ideas y estamos organizándolo todo.", confirmó la influencer en su canal.

Aunque por lo que parece, la información sobre el enlace llegará a cuenta gotas. "Quería y quiero compartirlo con vosotros, pero de momento no, sino que quiero disfrutar del proceso de organizarlo porque es maravilloso. Cuando se vaya acercando el día, ya os iréis encontrando con cosas", dijo.

A pesar de ser uno de los secretos mejor guardados de una novia, la pareja de Risto Mejide ha dado algunos detalles de su look: será blanco y lo diseñará Rosa Clará. "Tengo muchas ideas en la cabeza, pero no tengo físicamente el vestido. Sé que me va a vestir Rosa Clará, me hace muchísima ilusión porque desde pequeñita siempre había querido que fuera ella", relató. "No os lo voy a decir porque no lo puede saber Risto y si lo publico se lo vais a decir o lo va a ver, así que no lo voy a decir hasta el día que me vea yo allí, de blanco".

Este vídeo llega unos días después de que Laura usara su cuenta de Instagram para confirmar su boda con Risto, a quien se refirió como "futuro marido".

"He dejado la carrera"

Apesar de todo, hay algo que no ha gustado nada a sus seguidores. Laura reconocía ante todos que había dejado sus estudios de periodismo porque "he optado por aprovechar las oportunidades que han venido, porque no hacerlo hubiera sido un error. Era tal la carga de trabajo que supone el canal de Youtube y las demás redes sociales, así como los eventos que viene que me era imposible continuar y compaginarlo todo. Así que sí, he dejado la carrera", confesó la joven que está centrada en organizar su boda con Mejide.