El mánager de Mirela estalla contra 'Objetivo Eurovisión'

La victoría de Manel Navarro va a traer muchas cambios en las normas y la posible vinculación de la cadena de televión española con Los 40 y Sony Music.

Por primera vez desde que Mirela rozase con la punta de los dedos la gloria sabemos cómo han reaccionado en su equipo y cómo gestionaron los claroscuros de la mecánica de este año durante la preparación de la gala.

Tomás Limeres, representante de Mirela, asegura que desde el momento en el que se anunció la inclusión de Xavi Martínez en el jurado se puso en contacto con Federico Llano y Toñi Prieto para denunciar que había un conflicto de intereses con la presencia del locutor. La respuesta, no obstante, le dejó helado: "En todo momento se me dijo que dónde estaba el conflicto de intereses y que no hacíamos más que quejarnos".

"Fue tal cual, y de ahí nuestra indignación", afirma, claramente molesto, el manager de la madrileña, y desvela el ultimátum que les dieron desde el ente público: "El viernes hablé con Toñi Prieto y nos dijo que, si no estábamos a gusto, era lo que había". Según Limeres, desde TVE defendieron en todo momento que Xavi Martínez "iba a ser un gran profesional", algo que el representante no pone en duda, pero considera que la lógica invitaba a pensar que, efectivamente, se estaba produciendo un conflicto de intereses.

Propuso otro jurado, aunque fuese de Los 40

El representante, que en las últimas horas ha experimentado una mezcla de rabia y decepción, denuncia que la Directora de Programas de Entretenimiento de TVE negó que hubiera conflicto de intereses "solo porque haya una foto de una entrevista con Manel Navarro". Una contestación que no satisface al portavoz de la favorita del público, quien justifica sus sospechas aludiendo a todos los medios y profesionales que se han hecho eco del mencionado conflicto en la labor de Xavi Martínez.

Tomás Limeres accedió incluso a que fuera otro locutor de Los 40 miembro del jurado profesional de 'Objetivo Eurovisión' si esto significaba que no habría implicada en el proceso una persona que había formado parte de la promoción de uno de los candidatos de manera directa. Sin embargo, según desvela a este portal, no hubo manera de que Toñi Prieto recapacitase: "Respondió '¿pero dónde está el problema?' y no nos dieron posibilidad de cambio". La sensación del representante de Mirela es, por tanto, que "se han antepuesto los intereses a la realidad".