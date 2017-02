El machismo oculto en 'Casados a Primera Vista'

En 'Casados a Primera Vista' hay sitio para todo. Para el amor repentino, para las peleas, para el flechazo y hasta para frases que provocan la ira de la red. Porque precisamente esto último ha sido lo que ha ocurrido en la sexta entrega del programa de este lunes en Antena 3.

La pareja de recién casados y poco avenidos formada por Ruth y Jaime no parece ir viento en popa precisamente. El feeling no fluye entre ambos y es evidente que hay algo que no termina de encajar. De todos modos 'Casados a Primera Vista' ya ha demostrado alguna vez su capacidad para dar vuelcos inesperados en las parejas.

Pero para inesperada la frase que ha incendiado las redes por parte de Ruth. La mujer se ha quejado ante su "marido" de su ineficacia. Esto es, según ella, si ya tiene una pareja ¿para qué debería pagar a alguien para que hiciese de carpintero por ejemplo? Una duda tan fuera de lugar por la que los espectadores la han tachado de machista y se han preguntado qué habría pasado si la frase la hubiese dicho él.