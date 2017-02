Javier Cárdenas se deshace en elógios a Mirela de 'Objetivo Eurovisión'

La polémica del final de 'Objetivo Eurovisión' sobre las dudas de si Manel Navarro era un justo ganador es uno de los temas mas comentados del evento en las redes.

Uno de los miembros del jurado, Javier Cárdenas, ha querido mostrar su apoyo a quienes no ganaron, especialmente a Mirela y LeKlein. "Me volcaré en la promoción de Mirela y LeKlein" expresaba el presentador de 'Hora punta'.

A partir de la semana que viene, Mirela va a sonar cada día en Europa FM. "Me voy a encargar, dentro de mis posibilidades, de que se convierta en una artista de referencia del presente y del futuro de la música de este país para que no se quede con el mal sabor de boca con lo que le ha pasado con Eurovisión". En el momento que acabó la gala, Cárdenas se acercó a Mirela y le dijo: "Tranquila, esto no termina aquí, ahora empieza en Europa FM. Te aseguro que vas a triunfar y te voy a apoyar", según pudieron escuchar varios testigos en la gala.

La agresión a Xavi

Aunque Cárdenas no quiere hablar del tema de la agresión, sí que muestra todo su apoyo a Xavi, su compañero en el jurado.

"Me preocupé por Xavi cuando empecé a escuchar insultos muy graves hacia él y mi compañera de jurado. Y pensé: 'Ojalá se vaya porque esto puede acabar mal', como así fue", confiesa el presentador. Pero aquí no acabó todo, ya que como sigue contando Cárdenas, "donde lo pasé realmente mal fue al oír ciertas cosas sobre el pobre ganador. Pensé: "¿Cómo va a poder actuar ahora con lo que le están diciendo? Pobrecillo".