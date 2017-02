Daniela Blume, arrinconada en 'Gran Hermano VIP'

Cuanto más tiempo pasa en 'Gran Hermano VIP' más se constata que algunos no pueden vivir la experiencia como a ellos le gustaría. Ese parece ser el caso de Daniela Blume que no solo no logra encontrar el amor de Elettra por el que hace semanas que suspira y juguetea, sino que últimamente se comienza a sentir más arrinconada tal y como se ha visto en el 'Última hora' de este lunes.

La locutora de radio confía en estar viviendo una experiencia positiva pero se siente vacía en ocasiones tal y como le ha confesado al súper al decirle que "no puedo estar todo el rato pidiendo perdón por ser natural". Lo dice porque Daniela parece no tener pelos en la lengua y aunque con tacto y respeto, a todos sus compañeros de 'Gran Hermano VIP' les hace saber lo que siente y piensa.

Precisamente por esa razón se ha producido un enfrentamiento que nadie podría esperar antes de empezar el reality. Alyson y Daniela, que han sido compañeras en la radio antes de 'Gran Hermano VIP' se han enzarzado en una discusión a cuenta de que para Alyson, el tono de Daniela es demasiado molesto. El problema es que la propia Alyson no se atreve a decírselo a la cara a su propia amiga.