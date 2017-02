La cita sorpresa de 'First Dates'

Este lunes ha llegado con sorpresa para los espectadores de 'First Dates'. El programa de citas más famoso de la televisión ha juntado como es habitual a diferentes personas para ver si encuentran el amor pero lo ha hecho con el inconfundible sello de San Valentín y la consiguiente sorpresa.

'First Dates' ha provocado una cita de personajes "vips" por ser conocidos. Makoke y Kiko Matamoros se han reencontrado en el restaurante del amor para sorprender a los espectadores y de paso darle algo de morbo a quienes quieren saber algo más sobre la controvertida pareja de famosos.

No ha defraudado aunque para buena parte de la audiencia la pareja invitada a este 'First Dates' ha desvirtuado algo la esencia del programa. Pero no ha defraudado porque Kiko y Makoke han abierto sus corazones de par en par hasta el punto de confesar él que "nunca entendí que estuvieras loca por mí" y que ella respondiera: "Yo tampoco lo sé".