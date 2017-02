Torito sale del armario en 'Sálvame Deluxe'

Torito ha vuelto a la carga, ya que a pesar de que hace unos meses se despidió de los focos de Telecinco para dedicarse en cuerpo y alma a su faceta como padre, el colaborador ha reaparecido con muchas ganas en la televisión y ha hecho su gran aparición en ‘Sálvame Deluxe’, donde ha hablado sin tapujos sobre los aspectos más íntimos de su vida, entre ellos, su orientación sexual.

Torito, que compagina ahora su faceta mediática con la crianza de su hijo Nathan, salió del armario en directo, "¿Pero qué pasa? ¿Qué invento es este? ¿Hace falta esta mierda de armario después de toda la vida?", bromeaba Torito.

Tras ello, el televisivo habló de su orientación sexual, "No hago esto ahora ni por ser más popular ni por entrar en la lista de los gays más influyentes. Llevo desde los 18 años saliendo con hombres y siempre lo he tenido muy claro. Lo cuento ahora porque hace 2 meses y medio me cambió la vida, el niño ha nacido en una familia homoparental. Somos dos papás, dos hombres que llevan 10 años juntos. Quiero educar al niño con normalidad, no quiero dar que hablar cuando vaya por la calle, así que lo cuento aquí a lo grande”, explicó.

Torito también tuvo tiempo para conversar acerca de la relación con su marido, con el que lleva casado desde hace cinco años, “Nos conocimos de forma fortuita en un hotel. Sus maletas estaban en mi habitación cuando yo entré, porque ambos tenemos el mismo apellido y hubo una confusión."Él no había estado nunca con un hombre, era heterosexual, y se enamoró de la persona", confesó a Jorge Javier Vázquez.