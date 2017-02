El «tongo» en 'Objetivo Eurovisión' acaba con agresión a Xavi Martínez y corte de mangas

La final de ‘Objetivo Eurovisión’ ha estado marcada por el ‘eurodrama’, calificativo con el que los ‘eurofans’ se refieren a los momentos más polémicos que acontecen en el festival.

Al parecer, los fans no se han tomado muy bien las puntuaciones que Xavi Martínez en 'Objetivo Eurovisión', locutor de Los 40, ha realizado en el espacio de TVE, en el que componía el jurado profesional junto a Virginia Díaz y Javier Cárdenas.

El motivo principal reside en que desde Los 40 se le ha dado mucha promoción a Manel Navarro, uno de los candidatos que competían para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, además de que incluso Navarro y Martínez ya se conocían, lo que avivó los rumores de posible tongo al tener el concursante un apoyo fundamental dentro del jurado, cuyas puntuaciones suponían un 50% de los resultados finales.

Y precisamente así fue, Xavi Martínez, de 'Objetivo Eurovisión', otorgó sus 12 puntos a Manel Navarro, relegando a Mirela, la otra gran favorita del público y principal competidora de Manel, a conformarse con 5 puntos que la alejaron a priori del podio. Esto mismo también lo hizo Virginia Díaz, ante los abucheos de los fans presentes en el plató.

Sin embargo, la votación del público fue totalmente diferente a la del jurado, ya que otorgaron la tercera posición a Manel Navarro y la primera a Mirela con su tema ‘Contigo’, dejando a ambos en un empate, en el que por primera vez en la historia de Eurovisión debía de decidir el jurado, para desagrado de los fans presentes, puesto que todos repitieron sus puntuaciones, catapultando a Manel Navarro hacia Kiev al convertirse en nuestro nuevo representante en el festival con la canción ‘Do It For you Lover’ frente a Mirela.

Tras darse a conocer esta decisión el público no solo abucheó al actual representante, sino que incluso comenzó a gritar “tongo” y frases como “jurado comprado” a los miembros del jurado, provocando que Xavi Martínez saliera del plató antes de finalizar el show.

A pesar de que el locutor salió antes no pudo evitar que un fan muy molesto con su decisión acudiera hasta el backstage para agredirle físicamente, tal y como informa Formula TV.

Otro momento muy polémico de la noche se vivió cuando tras resultar ganador Manel Navarro el joven se dirigió al público realizando un corte de mangas por el que muchos piden su expulsión directa del Festival de Eurovisión 2017.