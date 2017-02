La gran lección de vida de Pablo Echenique en ‘Chester in Love’

‘Chester in Love’, el programa que conduce Risto Mejide, ha ofrecido una nueva entrega de entrevistas a los miles de seguidores fieles que cada domingo sintonizan Cuatro. Esta vez el publicista ha contado con la participación de Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, el diseñador Javier Mariscal y el ‘broker’ Josef Ajram.

El primero en sentarse en el ‘chester’ de Risto ha sido precisamente Echenique, quien ha ofrecido al publicista las declaraciones más íntimas y personales que ha concedido hasta el momento, dialogando no solo del conocido altercado que experimentó con Hacienda, sino también de la enfermedad que le hizo dependiente de una silla de ruedas.

El tema principal del espacio esta semana era el dinero, ¿qué somos capaces de hacer por él? Si bien el secretario no ha sabido dar respuesta a esta inquietud, sí ha explicado que se equivocó y que no tendría que haber pagado en negro a su asistente personal, “Lo hice mal. Mi asistente me comentó que no podía pagar la cuota de autónomos porque no tenía suficientes ingresos, y me vi en la dicotomía de no querer prescindir de él, porque como asistente era, y es, muy bueno. Y decido estar más tiempo con él mientras intentaba arreglar la situación... Pero no las encontré. Fue entonces cuando dejé de contar con él", expresaba.

Sobre su enfermedad, las redes sociales han alabado al argentino por una gran lección de vida que ha dado al hablar del problema que le mantiene dependiente y de cómo lo afronta día a día, “Reírse de uno mismo es la mejor medicina posible. Si no te ríes de ti mismo, lo llevas mal. Y desde el principio entendí que esa era la manera de sobrellevar un montón de cosas", explicaba.