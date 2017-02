El 'dardo' de Eminem a Donald Trump

Que Donald Trumpo no es del gusto de gran parte de los artistas estadounidenses es algo bien sabido. Precisamente uno de ellos, Eminem, ha expresado su opinión acerca del recientemente investido presidente. Y lo ha hecho, como suele ser habitual en él, con un polémico verso.

En la canción "No Favours", incluida en el álbum "I Decided" de Big Sean, el famoso rapero expresa lo siguiente: "Soy anti, no hay gobierno que pueda manejar un comando / Tu hombre no lo quiere. Trump es una per**, haré que su marca desaparezca".

"No Favours" abarca temas como el racismo en Estados Unidos y la controvertida actuación policial ante los ciudadanos de raza negra. Por el momento, la Casa Blanca ha decidido mantenerse al margen