Amaia Salamanca se une al reparto del spin off de 'Velvet'

Hace ya unos cuantos meses que ‘Velvet’ emitió su esperado capítulo final, pero hace unos días Movistar+ confirmó que realizaría un spin off de la serie basado en el universo en el que aconteció la exitosa ficción de Antena 3, que se conocerá como ‘Velvet Colección’.

Si bien no todo el reparto original de la serie permanecerá en esta nueva entrega, ya que Miguel Ángel Silvestre, Paula Echevarría, José Sacristán y Cecilia Freire confirmaron que no participarían, al menos sí se ha confirmado que Bárbara, personaje interpretado por Amaia Salamanca, sí volverá a la ficción, marcando así también el fichaje de la querida actriz, "Vuelve 'Velvet' y yo espero que Bárbara aparezca también por ahí. Estaré en algunos capítulos y tengo muchísimas ganas de volver porque la verdad es que tengo muchísimo cariño al personaje de Bárbara porque me río muchísimo con ella y siempre está bien cuando llegas y no tienes un personaje tan dramático, sino que es como mucho más juerguista y con más humor", explicó la joven.