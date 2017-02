'Dear White People' provoca una oleada de cancelaciones de suscripciones a Netflix

‘Dear White People’ (Querida gente blanca) es una comedia de Netflix, basada en la película de Justin Simien, que narra las vicisitudes de un estudiante negro en la “América post-racial”. Al parecer, la ficción pretende mostrar las dificultades por las que tuvieron que pasar las personas de color en América, pero muchos usuarios lo han malinterpretado y han decidido cancelar sus suscripciones.

Todo empezó cuando un tuitero muy popular escribió en su cuenta de la red social un comentario que incitaba al boicot: “Netflix anuncia una nueva serie antiblancos ('Dear White People'), que promueve el genocidio de los blancos. Cancelé mi cuenta. Haz tú lo mismo #NoNetflix”, dice el polémico comentario.

Simien ha intentado explicar que la historia no intenta reivindicar la supremacía de la raza negra. “Cuando se lanzó el primer tráiler de la película, debo de admitir que la avalancha de gente que me acusaba de ser un racista inverso y 'un pedazo de mono de mierda que debería callarse y volver a África'... me dolió. Pero ahora, me siento extrañamente alentado. Ver lo amenazada que se siente la gente por un simple vídeo en el que una mujer negra pide (educadamente) que no se burlen de ella, hace que sea muy claro el porqué hice esto”, dice el creador de la película en la que se basa.

“Quiero que aquellos que han sido tradicionalmente invisibles en la cultura se vean. Y quiero que aquellos dispuestos a empatizar con experiencias distintas a las suyas puedan entender la humanidad de una manera más profunda”, añade Simien.