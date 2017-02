La sorpresa de un actor de 'This Is Us' a un fan mientras veía la serie

La serie ‘This is us’ se ha convertido en la última sensación en España, tras su estreno el pasado 2 de febrero. Se trata de un drama producido por la NBC y protagonizado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore, que cuenta tres historias: la de Jack y Rebecca, una pareja que espera trillizos; la de Randall, un exitoso hombre de negocios que busca a su padre y la de Kevin y Kathe, dos hermanos con personalidades totalmente opuestas.

El éxito en Estados Unidos de esta ficción ha llevado a la productora a confirmar una segunda y una tercera temporada de ‘This is us’, que se encuentra inmersa en la primera entrega. Y durante su rodaje, uno de sus fans más acérrimos se llevó una grata sorpresa, mientras veía uno de sus episodios, acomodado en el sofá de su hogar.

Al parecer, Milo Ventimiglia caminaba por los alrededores de las localizaciones donde se rodaba la serie, cuando al pasar por una de las viviendas cercanas, vio a un telespectador disfrutando de un episodio de ‘This is us’. La imagen le pareció tan casual, que decidió llamar a la puerta para presentarse a su propietario. “Perdona que te moleste, estamos grabando 'This is Us' y hemos visto que nos estás viendo”, dijo Milo Ventimiglia al telespectador.

La anécdota fue lo suficientemente curiosa como para que el actor decidiese publicar el contenido en su perfil de Twitter.