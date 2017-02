Paula Echevarría confiesa su mal momento en los Goya

Casi once años lleva Paula Echevarría como embajadora de Pantene y la actriz se ha convertido en la imagen indiscutible de la firma. Como indiscutible es su estilo allá donde va, marca tendencia y acapara todas las miradas.

Y por supuesto su presencia en la gala de los Goya el pasado sábado, acaparó los flashes con un espectacular diseño de Jorge Vázquez con el que tuvo un pequeño percance.

Sostiene la asturiana que "el vestido estaba perfectamente hecho" y que el problema fue que "la chica de sonido, con las prisas, metió la mano para sacar el cable y, claro, el vestido era tan ajustado y de tul", que se rasgó.

"Cuando escuché el crujido dije: 'No me lo puedo creer', pero casi agradezco no haber tenido tiempo para pensar porque así no me preocupé más de la cuenta", añadió.