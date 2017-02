Miranda Kerr, sin vida sexual hasta el matrimonio

Es una de las mujeres más deseadas del planeta y a su vez una de las que mantiene una de las relaciones más estables dentro del mundo de las celebridades. Desde 2015 sale con el fundador de Snapchat, Evan Spiegel, y desde esa fecha mantiene una promesa intacta.

La propia Miranda Kerr lo ha confesado en una entrevista en 'The Times' en la que ha asegurado no usar ningún método anticonceptivo. Pero no porque esté buscando tener otro hijo con su actual pareja (ya tiene uno de seis años junto a Orlando Bloom) sino porque al parecer Evan es una persona muy tradicional.

Tan tradicional que no quiere tener sexo hasta que se casen y es por esa misma razón por la que la modelo dice mantener el celibato desde hace ya dos años. Así lo explica ella misma: “Mi pareja es muy tradicional. No podemos… lo que quiero decir es que… simplemente estamos esperando”.

No obstante parece que la espera acabará dentro de poco para Evan y Miranda pues este mismo año se darán el sí quiero y pasarán por el altar. Será entonces cuando los rumores sobre un nuevo embarazo vuelvan a activarse.