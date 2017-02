Melanie Olivares: «En 'Aída' se producían muchos robos»

Sorprendieron las declaraciones de Melanie Olivares en su visita al plató de ‘Hora Punta’ el pasado miércoles. Allí, en el programa de Javier Cárdenas, se sometió a una entrevista cuanto menos particular. Le pintaron una barriga de embarazada con ‘body painting’ y llegó a asegurar que “en ‘Aída’ hubo una temporada donde se dieron muchos robos”. Así de contundente.

Según recoge ‘Las Provincias’, la respuesta llegó tras una cuestión planteada por el propio Cárdenas en la que recordaba el robo de unos 30.000 euros en joyas durante la celebración el pasado sábado de los Premios Goya. Preguntó a Melanie Olivares si alguna vez había sufrido alguna sustracción durante la interpretación de alguna obra o en el rodaje de una serie o película.

“Sí, en platós. La tarjeta de crédito, que no había gran cosa, pero oye (…) Hay veces que se dan como oleadas de robos en los platós. No sé por qué. En ‘Aida’ por ejemplo hubo una temporada donde se produjeron muchos robos. Nos cambiábamos todos juntos en un camerino y ahí entraba todo el mundo”, reconoció la actriz, que en su día perdió un juicio contra ‘Interviú’ por sacarla en top less.

Cabe recordar que Melanie Olivares está embarazada de unos siete meses en su momento confesó que lo que tendrá para el próximo mes de abril será un niño y se llamará Lucho.