Isabel Gemio, dolida por 'Sorpresa, sorpresa', lanza un 'dardo' a Concha Velasco

Hay gestos que pueden resultar ofensivos y quedar guardados para la eternidad. Prueba de ello puede dar Isabel Gemio, la que fuese presentadora de ‘Sorpresa, sorpresa’. Lanzó un recado a la que fue sucesora en el programa, Concha Velasco, después de que la última no hiciese referencia a su persona cuando inició su aventura en el formato. “Se me ignoró por completo. Si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero, te aseguro que no comienzo sin mandarle un saludo”, manifestó.

Así lo hizo en ‘Hora Punta’, donde también incidió en el aspecto de la clausura de ‘Sorpresa, sorpresa’ un año después de que se despidiera del formato. En total se mantuvo cuatro años en televisión. “El programa duró una temporada más cuando yo me fui, no funcionó también. Me quedé embarazada, tenía contrato y me llamaron de la cadena preguntándome si continuaría con el programa. Dije que sí, que iría con la barriga y cuando naciera me incorporaría a los cuatro días. Me hicieron esa pregunta, pero en el fondo no estaban por la labor; yo creo que ya lo tenían decidido”, afirmó.

Aquella situación a Isabel Gemio le provoca un recuerdo “muy triste”. “No fue un despido en realidad, porque luego se acababa mi contrato, pero fue la excusa. Son otros jefes que ya no están. A las mujeres nos pasan estas cosas”, relató.

Finalmente, Isabel Gemio, que fue protagonista por su crítica al padre de Nadia, aprovechó para lanzar el recado a la que fue su sucesora. Un mensaje que dijo enviar “con todo mi cariño”, y matizó no haber tenido “nunca” problemas con Concha Velasco: “Yo sí que la nombré cuando hice una gala. Esta profesión es así, pero creo que no fue culpa suya. Ahí es donde entra la personalidad de cada uno. A mí no hay director en el mundo que me impida el decir algo que yo sienta que tengo que hacer por un compañero”.